CAN DÜNDAR'LA İLGİLİ ÇOK KONUŞULACAK BİR İDDİA!

Can Dündar’ın yaklaşık 15 yıl boyunca şahsi internet sitesini yönete Saim Tokaçoğlu, firari gazeteci Dündar’ın, işadamı Aydın Doğan’ın bir sohbet yemeğindeki konuşmalarını gizlice kayda aldığını iddia etti.

MedyaRadar.com'un haberinwe göre; Çarpıcı bilgiyi Can Dündar’ın yaklaşık 15 yıl boyunca şahsi internet sitesini yönetmiş olan Saim Tokaçoğlu paylaştı.

Tokaçoğlu, Temmuz ayında “Kayda Geçsin Diye – Uğur Mumcu gazeteciliğinden Can Dündar zihniyetine 45 yılın öyküsü…” adlı bir kitap yayınladı. Telgrafhane Yayınlarından çıkan anı kitabında Tokaçoğlu, Almanya’da firari olarak yaşayan Can Dündar hakkında çok dikkat çeken anılara yer verdi.

1 SAAT 48 DAKİKA KAYDETMİŞ!

Tokaçoğlu, Dündar’ın Aydın Doğan’ın bir sohbet yemeğindeki konuşmalarını gizlice kaydettiğini yazdı. Kayıt süresinin de 1 saat 48 dakika olduğunu aktardı.

Tokaçoğlu şöyle devam etti:

"Bu bir yemekte gizlice kaydedilmiş bir ses dosyası. Yalnızca dosyaya arşiv bilgisi ekleyebilmek için bir kısmını dinledim. Aydın Doğan, Can Dündar ve seslerden anlaşıldığı kadarıyla iki kişi daha bir restoranda yemek yerlerken kaydedilmiş. Belli ki özel bir yemek, çatal bıçak sesleri, espriler, kahkahalar arasında Aydın Doğan konuşuyor da konuşuyor…" dedi.