Hakkında yakalama kararı olan ve Almanya'ya kaçan Can Dündar, twitter sayfasında yaptığı paylaşımla sosyal medyada şimşekleri üzerine çekti.
Başbakan Binali Yıldırım referandumdan sonra partisinin ilk grup toplantısında, "Sonuçlardan sonra kimin ne kadar destek verdiğini konuşmak abesle iştigaldir. Bu bir parti seçimi değildir, partiler oy almıyor. Millet geleceğine karar vermiştir. Olay bitmiştir." dedi.
"BİZ BİTTİ DEMEDEN BİTMEZ"
Başbakan'ın açıklamalarının ardından sosyal medya hesabında Can Dündar, "Biz bitti demeden bitmez." diye yazdı.
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Can Dündar'ın referandum tweeti olay oldu
Can Dündar, referandum sonrası; Başbakan Binali Yıldırım'ın 'olay bitmiştir' açıklamasından sonra attığı tweet tartışma konusu oldu.
Hakkında yakalama kararı olan ve Almanya'ya kaçan Can Dündar, twitter sayfasında yaptığı paylaşımla sosyal medyada şimşekleri üzerine çekti.
Etiketler: Can Dündar
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