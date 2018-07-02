Can Bonomo'nun babası oğlundan önce evlendi

Can Bonomo’nun babası işadamı Yaşar Bonomo, oğlundan önce davranarak önceki gece yanında çalışan mimar Seçil Ömeroğlu ile Alaçatı Şerefe’de evlendi.

İzmirli ünlü müzisyen Can Bonomo ve ünlü oyuncu Öykü Karayel 14 Temmuzda Çeşme Paparazzi Beach’te evlilik hazırlığı yaparken, Can Bonomo’nun babası başarılı iş adamı Yaşar Bonomo oğlundan önce davrandı. Önceki gece Alaçatı’da sade bir nikah töreni düzenleyen baba Bonomo, Seçil Ömeroğlu‘yla dünya evine girdi. Alaçatı Şeref’e de düzenlenen nikahta, 50 kişilik aile yakınlarıyla bu mutlu günlerini kutladılar.

Can Bonomo, babasını kutlarken konser nedeniyle nikaha ve düğün yemeğine katılamadığı öğrenildi.