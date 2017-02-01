Can Ataklı’nın yeni adresi

Gazeteci Can Ataklı, 40 yıllık meslek hayatında ilk kez radyo programı yapacağını duyurdu.

Gazeteci Can Ataklı, 40 yıllık meslek hayatında ilk kez radyo programı yapacağını duyurdu.

Can Ataklı, Korkusuz gazetesindeki yazısında, “Sizlere bugün kendimle ilgili bir haber vermek istiyorum. Gazetecilik mesleğinin hemen her alanında çalıştım şu 40 yıl boyunca. Ama radyoculuk yoktu. İşte şimdi o da oluyor” dedi.

“Bugünden itibaren CRİ radyosunda hafta içi her gün sabah yorumlarına ve cuma akşamları saat 17.00‐18.00 arasında canlı yayınlanacak ‘Can Ataklı ile haftanın panoraması’ adlı programda karşınıza geleceğim” diyen Can Ataklı radyo programını şöyle anlattı:

“Sabah yorumları 08.45‐ 09.00 arasında olacak. Bakalım benim için de yeni olacak bu radyoculuktan alnımın akıyla çıkabilecek miyim?

CRİ 56 ilde yayın yapabiliyor. İstanbul'daki frekansı 89.4. Ankara 91.6, İzmir 103.7, Antalya 89.5, Bursa 88.6, Erzurum 88.4, Konya 87.6, Bodrum 88.0, Trabzon 88.0, Diyarbakır 89.3, Edirne 88.0.”