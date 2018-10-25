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Çamlıca Camisini yapan firma da konkordato ilan etti

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Çamlıca Camisini yapan firma da konkordato ilan etti
Çamlıca Camii İnşaatı, Akasya AVM ve Adana Hilton inşaatlarında görev alan Hedef Yapı konkordato ilan etti.

Sözcü'nün haberine göre Çamlıca Camii inşaatı, Akasya AVM ve konut inşaatı, Adana Hilton ve Sabancı Üniversitesi inşaatlarında görev alan Hedef Yapı konkordato ilan etti.

İstanbul Anadolu 1. Asliye Ticaret Mahkemesi'nden çıkan 2018/1179 sayılı karara göre şirkete üç aylık geçici mühlet kararı verdi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki ay önce yapım çalışmaları devam eden Çamlıca Camisi'nde incelemelerde bulunmuş ve yetkililerde bilgi almıştı. Çamlıca Cami’nin esas yüklenici firması ise Gür Yapı. 1997 yılında kurulan Hedef Yapı'nın patronu Fatih Kalpakçı konkordato hakkında konuşmak istemediğini söyledi.

Hedef Yapı’nın yapımında görev aldığı bazı projeler şöyle:

-Çamlıca Tepesi Camii

-Akasya AVM ve Konut

-Adana Hiltonsa

-Sabancı Üniversietesi

-Dünya Ticaret Merkezi

-Okçular Tekkesi

-Bakü Tiflis Ceyhan Ham Petrol Boru Hattı

 

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