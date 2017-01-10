Camide çatı çöktü: 1 ölü, 10'dan fazla yaralı

Ataköy 5. Kısım Camii avlusunda tente cenaze namazı kılanların üzerine çöktü.

Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu, olayda 1 kişinin öldüğünü belirtirken 10'un üzerinde de yaralı olduğunu söyledi.

Olay saat 13.45 sıralarında meydana geldi. Camide 2 kişinin cenaze namazı kılındı. Bir cenaze camiden çıkarıldıktan sonra yakınları ayrıldı. 2'nci cenazenin çıkarıldığı sırada avludaki üzerinde kar yığınları bulunan tenteler büyük bir gürültüyle çöktü. Cenaze yakınlarının bir kısmı kaçtı. Ancak bir kısmı tentelerin altında kaldı.

SİNİR KRİZLERİ GEÇİRDİLER

Olay yerine çok sayıda ambulans itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Çok sayıda kişi yerde yardım beklerken o anlar DHA kamerası tarafından görüntülendi. Sağlık ekipleri yaralılara yardım ederken AFAD, itfaiye ve sivil savunma ekipleri de çöken tentenin altında yaralı aradı. Çıkarılan yaralılar ambulanslara bindirilerek hastaneye götürüldü. Çok sayıda kişinin de olayın etkisiyle sinir krizi geçirerek yakınlarını aradığı görüldü.

"İSTANBUL'UN GÖBEĞİNDE BU KATLİAMA İZİN VERİLDİ"

Cenazeye katılan bir kişi " Bİz cenazeye geldik. Bütün çadırların üstü en az 1 buçuk metre kardı. 2 metre bel vermiş vaziyetteydi. Cenaze namazına kadar bantla kimseyi almadılar. Biz de alınmasını beklemiyorduk. Daha sonra bile bile alındı cemaat. Bu facianın sorumlusu cami yönetimidir. Gereken yapılmalıdır. İstanbul'un göbeğinde bu katliama izin verildi. Bunların göçeceği belliydi" diye konuştu.

"ÜZERİMİZE ÇÖKECEK GİBİYDİ"

Tentenin altında kalmaktan son anda kurtulan bir kadın ise, "Geldiğimiz andan beri 'lütfen tenteler altından geçmeyin, çökebilir' deniliyordu. Kar hızlanmıştı. İlk cenaze namazı kılındıktan sonra bir anda tente çöktü. Kaos oldu. Herkes kendi arkadaşının yardımına koştu" dedi. "Karın temizlenmesi gerekirdi" diyen kadın, "Üstteki beyaz yerler eğikti. Üzerimize çökecek gibiydi" diye konuştu.

BELEDİYE BAŞKANI AÇIKLAMA YAPTI

Çöken tentenin altında başka kalan olup olmadığı araştırılırken olay yerine gelen Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu, açıklama yaptı. Kerimoğlu, yaptığı açıklamada, "1 kişi öldü. 10'un üzerinde de yaralı var" dedi.Olay yerinde ekiplerin çalışması devam ediyor.

Zabıtanın uyarısına imam uymadı iddiası

Ataköy 5. Kısım Camii'nde cenaze namazı kılanların üzerine, kar biriken tente çatının çökmesin sonucu yaralanarak tedavi altına alınanların yakınları, kendilerinin de bizzat tanığı oldukları olay anını anlattı. Görgü tanıkları cenaze namazı öncesi zabıtanın tentenin altında durulmaması yönünde anons yaptığını öne sürerken, namazı kıldıran imamın ise cemaati tentenin altına davet ettiğini iddia etti.

Ataköy 5. Kısım Camii'nde cenaze namazı kılanların üzerine, kar biriken tente çatının çökmesiyle yaralanan 1'i ağır olmak üzere 15 kişi Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Olayın ardından yaralıların ambulanslarla getirilirken yakınları da hastaneye koştu.

Olay anında cami avlusunda bulunan ve şans eseri yara almadan kurtulan yaralı yakınları cenaze namazı kılınmadan önce, zabıtanın megafonla yaptığı duyuruyla tentenin çökme ihtimali olduğu konusunda uyarı yaptığını belirtti.

ZABITADAN ÇÖKEBİLİR ANONSU

Hastaneye yaralı bir arkadaşını ziyarete gelen emekli öğretmen Selma Cephanecigil, çöken tentenin altında kalmaktan son anda kurtulduğunu belirtti. Cenaze namazı sırasında camide bulunduğunu kaydeden Cephanecigil, yaşadıklarını şu şekilde anlattı:

"Cenaze namazından önce bir zabıta bize 'çökebilir' diye uyardı. Hepimiz kenara çekildik. Öğle namazı vakti geldi, namaz kılındı. Sonra imam geldi ve cenaze namazı kılınması için herkesi tentenin altına davet etmiş. Bu bir hatadır. Cenaze namazı kılındı. Tam eşimi aramaya doğru gidiyorken tente çıtırdayarak çöktü. 5, 10 kişi altında kaldı. Çatırtı sesiyle koşarak kendimi dışarı attım ve son anda kurtuldum."

GÖZYAŞLARI İÇİNDE OLAY ANINI ANLATTI

Olayda abisinin ağır yaralandığını belirten ve ismini vermek istemeyen bir kişi de, yaşadığı korku dolu o anları gözyaşları içerisinde anlattı.

"TENTENİN ALTINA GELİN" İDDİASI

İki cenaze namazı için avluda cemaatin bulunduğunu kaydeden görgü tanığı da üzerine biriken kar nedeniyle tentenin çevresinin güvenlik şeridiyle kapatıldığını belirterek, "Zabıta megafonla anons ederek 'tentelerin altında durmayın, çökme tehlikesi var' diye uyarıyordu. Tentenin etrafı da ikaz bandıyla çevrildi. Camide öğlen namazının kılınıp cenaze namazına geçildiğinde imamlardan birisi 'tentenin altına gelin' dedi. Namaz kılınıp cenazeler alınırken olay oldu. Cenaze dağılırken yana doğru dağılanların üzerine olduğu gibi çöktü. Abim tentenin altında kaldı. Şuan da hayati tehlikesi var" şeklinde konuştu.

Öte yandan olayda yaralanan bazı kişilerin de çevredeki diğer hastanelerde tedavi altına alındığı belirtildi.

Cami imamı Karabey: Uyarı anonsu yapıldı

İSTANBUL Müftüsü Rahmi Yaran, kar nedeniyle tenteleri çöken Atatöy 5’inci Kısım Camii’ne gelerek, cami imamı Adem Karabey’den bilgi aldı. Basın mensuplarının soruları üzerine Rahmi Yaran, yeni geldiğini kazayla ilgili detaylı bilgisinin olmadığını söyledi. Cami imamı Adem Karabey de tentelerin çökebiliceği konusunda uyarı anonsu yapılıp yapılmadığına yönelik bir soru üzerine, “Uyarı anonsları yapıldı” dedi. İkindi namazı için camiye giren Yaran ve Karabey’in çıkışta bir açıklama yapması bekleniyor. Tenteyi kaldırma çalışmaları ise aralıksız sürüyor.

İstanbul Müftüsünden tente çökmesi ile ilgili açıklama

İstanbul Müftüsü Rahmi Yaran, kar nedeniyle tenteleri çöken Ataköy 5'inci Kısım Camii'ne gelerek, cami imamı Adem Karabey'den bilgi aldı. Daha sonra gazetecilere açıklamalarda bulunan Yaran, "Olay araştırılacak incelenecek. Şu an kimin kusurlu olduğunu arama zamanı değil" dedi.

"Kurumsal anlamda birbirimizi suçlamanın anlamı yok" diyen Yaran, "Cami görevlilerimizin daha önce yaptığı görüşmeler var. Bunlar araştırılır kimin ne kusuru varsa gerekeni yapılır" diye konuştu.

Cami imamının uyarı anonsu yaptığını kaydeden Rahmi Yaran, "Cami imamımız defalarca anons yapmış, gerekli yerlerle telefon görüşmesi var. Bu alana girmeyin diye şerit çektirmiş" şeklinde konuştu.

Yaran, "Tehlike daha önce görülmüş ve ilgililere bildirilmiş. İlgililer vaktinde gelmemişler" ifadesini kullandı.

Camide çöken tentenin altında kalmaktan son anda kurtulan kadın o anları anlattı

Ataköy 5. Kısım Camii'nde çöken tentenin altında kalmaktan son anda kurtulan kadın olay anını anlattı. Camide 2 cenazenin olduğunu belirten kadın, ilk cenaze kaldırıldıktan sonra kendi tanıdıklarının cenaze namazına geçildiği sırada çökmenin meydana geldiğini söyledi.

Görgü tanığı kadın, "Geldiğimiz andan beri 'lütfen tenteler altından geçmeyin, çökebilir' deniliyordu. Kar hızlanmıştı. İlk cenaze namazı kılındıktan sonra bir anda tente çöktü. Kaos oldu. Herkes kendi arkadaşının yardımına koştu" dedi.

"Karın temizlenmesi gerekirdi" diyen kadın, "Üstteki beyaz yerler eğikti. Üzerimize çökecek gibiydi" diye konuştu.

Sinan BİLGİLİ- Erhan TEKTEN- Süleyman KAYA- İbrahim AKTÜRK- Enver ALAS-Ali AKSOYER/İSTANBUL, (DHA)