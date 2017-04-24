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Çamaşır sepetinden çıktı! Şok oldular...

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Çamaşır sepetinden çıktı! Şok oldular...
Mersin'in Erdemli İlçesi'nde bir evdeki kirli çamaşırların atıldığı sepetten çıkan yılan, aile fertlerini korkuttu

MERSİN (İHA)

Mersin'in Erdemli ilçesinde, bir vatandaşın evindeki çamaşır sepetinin  içerisinden yılan çıktı. 

Edinilen bilgiye göre, Erdemli ilçesi Türbe Mahallesi'ndeki evde ailesiyle birlikte yaşayan Mustafa Diker, kirli çamaşır sepeti içerisinde yılan olduğunu fark etti. Müdahale etmekten çekinen ve panik yaşayan aile, itfaiye ekiplerinden yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine giden Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri, çamaşır sepeti içerisinde bulunan yaklaşık 1 metre 30 santimetre uzunluğundaki yılanı yakaladı.

Ekipler evde başka yılan olup olmadığını kontrol ettikten sonra, yakalanan yılan doğal ortamına bırakıldı.

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