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ÇAM FISTIĞI ALTIN DEĞERİNDE!

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ÇAM FISTIĞI ALTIN DEĞERİNDE!
Birkaç yıl önce 200-400 lira arasında olan çam fıstığının kilogram fiyatı, üretimin düşmesiyle 1.000 liraya kadar yükseldi.

SonDakika.com'un haberine göre; Verim artırma projelerini bekleyen üreticiler, çam balı yapımında kullanılan basra böceklerinin ağaçlara zarar verdiğini söyledi. Türkiye'de çam fıstığının ana yurdu olarak bilinen İzmir Bergama'daki Kozak Yaylası'nda üretimin düşmesiyle birlikte çam fıstığı fiyatları yükseldi. Çam fıstığının kilogram fiyatı bundan birkaç yıl önce 200-400 lira arasındaydı. Bu fiyat bile ortalama bir aile bütçesi için yüksek iken verimin düşmesiyle fiyatlar daha da tırmandı ve 1.000 liraya kadar çıktı.

 

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