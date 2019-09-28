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ÇALIŞANLAR DİKKAT! MALİYE ÇAĞIRABİLİR

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ÇALIŞANLAR DİKKAT! MALİYE ÇAĞIRABİLİR
İş değiştiren veya birden fazla işverene bağlı çalışanlara son dönemde vergi borcuyla ilgili birçok tebliğ geliyor. Yasalarda olan ancak bugüne kadar uygulamasına sık rastlanmayan bu durum karşısında birçok kişi şaşkın.

Vergi daireleri, son günlerde iş değiştiren veya birden fazla işyerinden ücret alan binlerce kişiyi gelir durumundan tespit ederek tebligat gönderiyor ve görüşmeye çağırıyor. Vergi daireleri iş değiştirdiği için vergi dilimi sıfırdan başlatılan ve birden fazla işverene bağlı olarak çalıştığı için Gelir Vergisi eksik hesaplanan kişileri görüşmeye çağırıyor ve eksik beyan edilen tutarlar için pişmanlıktan da yararlanarak beyanname doldurulmasını sağlıyor.

VERGİ DİLİMİ ORANI 

Gelir Vergisi Kanunu’na göre; ücretin vergisi, çalışanlar adına işveren tarafından Maliye’ye ödeniyor. Ancak iş değişikliğinde vergi ödemesini yeni işyeri yapıyor. Bu durumda hesaplama sıfırdan başlıyor. Böylece işveren işçinin toplam geliri üzerinden değil, işe başladığı tarihten itibaren gelir vergisi ödüyor ve vergi dilimi yüzde 15’ten başlatılıyor. Bu nedenle kişinin vergi dilimi düşükten hesaplanmış oluyor ve çalışan eksik gelir vergisi ödemiş oluyor.

VERGİ DİLİMİ HESABINA GÖRE 
 
Çalışanın yıllık gelirinin yasada belirtilen vergi dilimlerine göre hesaplanması gerekiyor. Bunu da çalışan kişinin beyan etmesi şart. 2018’de iki işverene birden bağlı olarak çalışan bir kişinin ikinci işvereninden elde ettiği ücretin 34 bin liraya kadar olanı beyana tabi değil. Ancak ikinci işverenden alınan ücret 34 bin lirayı geçiyorsa bu durumda kişinin bu tutarı beyan etmesi gerekiyor. 2019 için bu limit 40 bin lira. Çalışanlar bu tutarlara ilişkin beyanname vererek eksik ödedikleri Gelir Vergisi tutarlarını ödemeye çağrılıyor.

İŞ DEĞİŞTİRENLER İÇİN 

Yıl içinde iş değiştiren ve ayrı ayrı olmak üzere işverenlerdeki brüt ücret toplamı (yüzde 14’lük SGK primi ve işsizlik primi düşüldükten sonra hesaplanacak), gelir vergisi tarifesindeki ikinci vergi dilimini (2019 için 40 bin lira) aşan çalışanlar da beyanname verecek. Aynı işyerine bağlı olarak farklı departmanda göreve başlayan yani sigorta giriş çıkışı yenilenenler için bu durum söz konusu değil. 

Vergi Usul Kanunu’na göre; Maliye’den tebligat alanların 15 gün içinde vergi dairelerine giderek izahta bulunması halinde, mükellefler vergi incelemesine tabi tutulmuyor.

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