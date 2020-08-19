Sağlık yetkililerine göre, hevesli bir yürüyüşçü olan kişinin, köpeğini gezdirirken enfekte bir pire tarafından ısırılmış olabileceğine inanılıyor.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri, insanların en çok vebayı enfekte bir pire ısırığından kaptığını söylüyor , ancak insanlar hastalıktan ölen bir hayvanı tutarken doğrudan temas yoluyla da enfekte olabilir.

Geçen yıl, bir Moğol çift çiğ dağ sıçanı eti yedikten sonra vebadan öldü ve geçen ay Batı Moğolistan'da 15 yaşındaki bir çocuk, enfekte bir dağ sıçanı yedikten sonra hastalıktan öldü .

CDC verilerine göre, vebalı hastalar tipik olarak ani başlangıçlı ateş, baş ağrısı, titreme ve halsizlik ve bir veya daha fazla şişmiş, hassas ve ağrılı lenf nodu geliştirir.

ABD'de her yıl ortalama yedi insan veba vakası tespit ediliyor, ancak antibiyotiklerin etkinliği nedeniyle ABD'de veba ile enfekte olanlar arasında genel ölüm oranı yaklaşık% 11'e düştü.

Aralıklarla 1000 ve 2000 vaka veba yıllık Dünya Sağlık Örgütü dünya çapında bildirilmektedir. Dünya Sağlık Örgütü'ne göre, tedaviler olmadan ölüm oranı% 30'dan% 100'e fırlıyor. Neyse ki, streptomisin, gentamisin, doksisiklin ve siprofloksasin gibi antibiyotikler , zamanında uygulandıklarını varsayarak vebayı kolayca tedavi edebilir. CDC'ye göre , hastalık Amerika Birleşik Devletleri'ne ilk kez 1900 yılında tanıtıldı. 1900 ile 2012 arasında, 1.006 doğrulanmış veya muhtemel insan veba vakası tespit edildi. Bir sincap pozitif test edildi Geçen ay Colorado, Jefferson County'deki hıyarcıklı veba için. Jefferson County Halk Sağlığı yetkilileri , “Veba, Yersinia pestis bakterisinin neden olduğu bulaşıcı bir hastalıktır ve uygun önlemler alınmazsa insanlar ve ev hayvanları tarafından bulaşabilir” dedi . El Dorado County açıklamasına göre, 2016'dan 2019'a kadar vebaya maruz kaldığına dair kanıtlarla birlikte toplam 20 kemirgen (yer sincabı veya sincap) bulundu.

ÖNEMLİ ALINTI:

El Dorado İlçe Halk Sağlığı Görevlisi Dr. Nancy Williams, "İnsan veba vakaları son derece nadirdir, ancak çok ciddi olabilir" dedi . "Bireylerin açık havada, özellikle de yabani kemirgenlerin bulunduğu alanlarda yürürken, yürüyüş yaparken ve / veya kamp yaparken kendileri ve evcil hayvanları için önlem almaları önemlidir."

Kaynak: Forbes