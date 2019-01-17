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Çaldığı cip'le kaçmak isterken koruma tarafından öldürüldü

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Çaldığı cip'le kaçmak isterken koruma tarafından öldürüldü
İstanbul Kartal'da çaldıkları ciple kaçmaya çalışan 2 kişiden biri, cip sahibinin yakın korumasının silahından çıkan kurşunla hayatını kaybetti.

Cipin Bedrettin Dalan'ın oğlu Barış Dalan'a ait olduğu öğrenildi. Çaldığı ciple kaçan kişiyi vuranın ise Barış Dalan'ın yakın koruması olduğu belirtildi.
Olay sabah saatlerinde Orhantepe Mahallesi, Orhangazi Caddesi'nde meydana geldi.

Emniyet kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Dragos'ta bir siteden Bedrettin Dalan'ın oğluna ait cipi çalan 2 kişi araçla kaçmaya başladı. Bu sırada site güvenliği ve Bedrettin Dalan'ın oğlunun yakın koruması, şüphelilerin peşine düştü.

Korumanın açtığı ateş sonucu cipin sürücü koltuğundaki kişi başından vuruldu. Kontrolsüz kalan cip bir servis aracına çarparak durdu. Vurulan kişinin yanındaki kişi ise yaya olarak olay yerinden kaçtı. Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

 

 

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