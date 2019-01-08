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Çakma Cem bulundu

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Çakma Cem bulundu
Mars sinema grubu ile yapımcılar arasında ki tartışmalar günlerdir sürüyor. Salon direktörü Aslı Irmak Acar'ın "yeni cemler çıkartırız" sözleri büyük gündem olmuş ve bir çok oyuncu bu söze tepki göstererek Cem yılmaz destek olmuştu.

Yapımcı ve sinema işletmecileri arasındaki tartışmalara her geçen gün yenisi eklenirken Mars grubun dan  yeni adım geldi. Grup yapımcılarla anlaşmaya gitmek yerine tarihleri geri olan filmlerin tarihlerini öne aldı. 

BKM, Şahan Gökbakar, Cem Yılmaz ve Mahsun Kırmızıgül olmak üzere birçok yapımcıyla sinema salonu zinciri Mars Cinema Group arasında yaşanan bilet payları konusundaki anlaşmazlığın ne kadar büyük olduğu BKM'nin 'Organize İşler - Sazan Sarmalı'nın 1 Ocak'taki gösteriminin ertelenmesiyle ortaya çıkmıştı.

Son gelen bilgilere göre BKM, 'Organize İşler - Sazan Sarmalı'nı anlaşmazlık sona erince gösterime çıkaracak.Habertürk'ün haberine göre, 18 Ocak'ta Cem Yılmaz'ın 'Karakomik Filmler'i izleyiciyle buluşacaktı.Mars Cinema Group, Cem Yılmaz'ın filmi yerine 'Üç Harfliler: Adak'ın gösterimini öne çekti.Alper Mestçi'nin korku türündeki filminin gösterim tarihi daha önce 5 Haziran olarak açıklanmıştı.

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