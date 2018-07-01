Çakıcı'nın ölümle tehdit ettiği Hakan Albayrak sessizliğini bozdu

Kırıkkale Keskin T Tipi Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunan Alaattin Çakıcı tarafından tehdit edilen 7 gazeteci arasında bulunan Hakan Albayrak sessizliğini bozdu.

Karar gazetesi yazarlarını hedef alan bir açıklamaya imza atan Kırıkkale Keskin T Tipi Kapalı Cezaevi'nde hükümlü Alaattin Çakıcı, kendisi adına açılmış ‘alaatincakiciresmi’ isimli Instagram hesabında yer alan ve daha sonra silinen imzalı mesajında, “Ömrümde zarar vereceğim adama hep önceden haber verdim!” diyerek gazetecilerin açık isimlerini vererek tehdit etti.

Karar gazetesinin patronu ve 6 yazarını, gazetenin kendisiyle ilgili bir haberi nedeniyle tehdit eden Alaattin Çakıcı hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattığını duyurdu.

Tehdit edilen isimler arasında bulunan Karar yazarı Hakan Albayrak sessizliğini bozdu. 30 Haziran 2018 tarihli "Teşekkür" başlık yazısında, "Devletin alacağı tedbirlerin dışında ne yapılabileceğini bilmediğim için ben şahsen işime bakıyorum. Tevekkültü Al’Allah." ifadelerine yer verdi.

Albayrak yazısının tamamında şunları yazdı;

"Üstünüze afiyet, eşim ameliyat oldu.

Birkaç gündür hastanedeydik, yeni çıktık.

Biraz sıkıntılı bir haldeyiz.

Eşimle tam mesai ilgilenebilmek için bugün gazeteden affımı isteyecektim, yazı yazmayacaktım.

Derken o malum gelişme oldu.

Yine de uzun uzadıya yazamayacağım.

Desteklerini bildirip “Bu konuda ne yapabiliriz?” diye soran herkese candan teşekkür etmek istedim sadece.

Allah razı olsun dostlar.

Devletin alacağı tedbirlerin dışında ne yapılabileceğini bilmediğim için ben şahsen işime bakıyorum.

Tevekkültü Al’Allah."

İKİ YAZAR ARA VERDİ

Öte yandan Alaattin Çakıcı'nın ölümle tehdit ettiği, bir dönem eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun "fahri danışmanlığını" üstlenen Karar yazarı Etyen Mahçupyan ile Elif Çakır yazılarına ara verdiklerini duyurdu.

Söz konusu kararın ölüm tehdidiyle ilgili olmadığını söyleyen Mahçupyan “Önümüzdeki dönemi nasıl geçiririz, diye oturduk düşündük. Karşılıklı olarak aldığımız karar, bir süre gazetede yazmamak oldu” dedi.

Elif Çakır ise, gazetedeki yazılarına ara vermesinin gerekçesine ilişkin şu açıklamayı yaptı:

“Öyle gerekti. Başta bir açıklama yapmak istemiyorum. Sadece bir müddet yazmayacağım. Gazetedeki arkadaşlarla ortak aldığımız bir karar. Ekip arkadaşlarımla ortaklaşa aldığımız bir karar sonucu bir müddet yazmayacağım. Bu bir hafta olur, iki hafta, üç hafta, üç ay… Bilmiyorum. Ama Alaattin Çakıcı ile alakası yok. Hiç bağlantısı yok. Öyle bir şeye prim verip de, ondan korkup yazmayacak halim yok. Bu çok haksızlık olur bana.”