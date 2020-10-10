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ÇAKICI’DAN HAPİS CEZASI’NA İLİŞKİN SON DAKİKA BASIN AÇIKLAMASI

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ÇAKICI’DAN HAPİS CEZASI’NA İLİŞKİN SON DAKİKA BASIN AÇIKLAMASI
Basın açıklaması şöyle

Bugün çeşitli medya kuruluşlarında müvekkilim Sayın Alaattin Çakıcı hakkında İstanbul Anadolu 6.Ağır Ceza Mahkemesinin 2019/166 Esas sayı dosyasından verilen 17 yıl hapis cezası ile ilgili çeşitli haberler yapılmıştır. Buna ilişkin Alaattin Çakıcı’nın Basın danışmanı Gazeteci Ferhat Aydoğan aracılığı ile  Avukatı Gökhan KILIÇ’ın yaptığı açıklama şöyledir ;  
                                                                                                                                                                      Müvekkilim yargılama aşamasında gerek 18 hastalığının bulunması nedeniyle raporlu olduğundan ve gerekse Covid-19 pandemi şartları nedeniyle ifade verememiştir. Müvekkile ait rapor avukatları tarafından Sayın Mahkemeye ibraz edilmiş ve müvekkilin bir sonraki celse ifadesinin alınması talep edilmiş ise de Sayın Mahkeme süre vermemiş ve müvekkilin ifadesi alınmadan, aleyhine tek bir delil olmaksızın hakkında tecziye kararı verilmiştir.
Verilen söz konusu bu hüküm Sayın Mahkeme’nin gerekçeli kararının tebliği aşamasından sonra İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Başkanlığı’na müracaat edilerek istinaf edilecektir. İstanbul bölge adliye mahkemesinin ilgili Sayın Dairesi’nin kararının aleyhe olması durumunda söz konusu karar temyize tabi olduğundan Yüce Yargıtay’a temyize başvurulacaktır. İstinaf ve temyiz incelemeleri aşamalarından sonra kararın onanması halinde kesinleşmiş olacak ve infazı söz konusu olacaktır. Yargılama süreç ve aşamaları arz edilen şekildedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur

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