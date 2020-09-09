  • BIST 1.095
  • Altın 464,642
  • Dolar 7,4719
  • Euro 8,7943
  • İstanbul 27 °C
  • Ankara 24 °C
SON DAKİKAİstanbul'da PKK’ya operasyon: 6 gözaltı

Çağlar Söyüncü, Premier Lig'in en iyi 11'ine seçildi

»
Çağlar Söyüncü, Premier Lig'in en iyi 11'ine seçildi
İngiltere Profesyonel Futbolcular Birliği tarafından belirlenen Premier Lig'de sezonun en iyi ilk 11'ine Leicester City forması giyen milli futbolcu Çağlar Söyüncü'yü seçti.

Leicester City forması giyen milli futbolcu Çağlar Söyüncüİngiltere Premier Lig'de sezonun en iyi ilk 11'ine seçildi.

İngiltere Profesyonel Futbolcular Birliği (PFA) tarafından belirlenen Premier Lig'de 2019-2020 sezonunun en iyi ilk 11'i açıklandı.

Defansta görev yapan 24 yaşındaki milli oyuncu Çağlar Söyüncü, Premier Lig'in en iyi ilk 11'inde yer aldı.

Manchester City forması giyen Kevin De Bruyne sezonun en iyi oyuncusu seçilirken, Liverpoollu Trent Alexander-Arnold en iyi genç oyuncu oldu.

Çağlar'ın da yer aldığı Premier Lig'de 2019-2020 sezonunda forma giyen en iyi ilk 11 şu şekilde:

Kaleci: Nick Pope (Burnley)

Defans: Çağlar Söyüncü, Alexander-Arnold, Virgil Van Dijk (Liverpool), Andrew Robertson (Liverpool)

Orta saha: Jordan Henderson (Liverpool), Kevin De Bruyne, David Silva (Manchester City)

Forvet: Sadio Mane (Liverpool), Pierre-Emerick Aubameyang (Arsenal), Jamie Vardy (Leicester City)

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Yeni sezonda maçlar seyircili mi oynanacak?28 Ağustos 2020 Cuma 17:26
  • Lionel Messi, Barcelona transfer talebinde bulundu26 Ağustos 2020 Çarşamba 16:16
  • Formula 1 ve WRC Türkiye'de...25 Ağustos 2020 Salı 12:30
  • PSG-Bayern Münih finalinde rekor kırıldı!24 Ağustos 2020 Pazartesi 10:54
  • DAMAT|TWEEN, FENERBAHÇE’NİN RESMİ KIYAFET SPONSORU20 Ağustos 2020 Perşembe 17:24
  • MHK Başkanı Zekeriya Alp istifa etti!20 Ağustos 2020 Perşembe 15:14
  • FENERBAHÇE'DEN YILDIZ TRANSFER...19 Ağustos 2020 Çarşamba 15:31
  • Arda Turan Galatasaray'da!05 Ağustos 2020 Çarşamba 20:21
  • Fatih Terim Caner Erkin'den vazgeçti! İşte yeni sol bek...05 Ağustos 2020 Çarşamba 20:08
  • Merih Demiral kupayı kaldırdı02 Ağustos 2020 Pazar 15:19
    • FOTO GALERİ
    • Daha 26 yaşında bu hale geldi
    • Ünlüler bugün bunu paylaştı !
    • Barcelona'da Arda için karar verildi! 3 saatin ardından...
    VİDEO GALERİ
    • Ünlü sunucular böyle rezil oldular!
    • Kadir İnanır uzun bir aradan sonra sinemaya gerdi döndü
    • Yaptığı paylaşımlarla her gün haber olmayı başarıyor
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2007 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0532 262 49 23 | Haber Sistemi: CM Bilişim