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Çağlar Alkaç beğenildi

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Çağlar Alkaç beğenildi
Almanya doğumlu Çağlar Alkaç, ‘Yanacaksın’ adını verdiği albümünün ilk konserini verdi.

 Etiler’deki Vitrin adlı mekanda performans sergileyen Alkaç, “Kendimi bildim bileli müzik ile uğraşıyorum. Genelde özgün müzik yapıyorum” dedi.

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