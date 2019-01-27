Çağla'nın kazancı dudak uçuklattı

Ünlü model Çağla Şıkel’in bir marka için tasarladığı kovboy çizmeleri yok sattı. Şıkel, internette kapışılan pahalı çizmeleriyle cebini doldurdu.

Güzel model ve sunucu Çağla Şıkel, ünlü bir ayakkabı markası için tasarımcılığa soyundu. Magazin dünyasının en tarz isimlerinden olan Şıkel, stilini de tasarladığı kovboy çizmelerine yansıttı. Başarılı mankenin geçtiğimiz gün renkli bir davetle görücüye çıkardığı renk renk ve desen desen kovboy çizmeleri yok sattı. Markanın internet sitesinde satışa sunulan çizmeler kısa sürede tükendi.

ÇİZMELER YOK SATTI!

Fiyatları 500-600 lira arasında değişen şık çizmelere hücum eden modaseverler Çağla Şıkel'in yüzünü güldürdü. Marka için hayata geçirdiği tasarımları büyük ilgi gören Şıkel, bu sayede paraya para demedi.

Hatta konuşulanlara göre de satışlardan oldukça memnun kalan firma, ikinci bir koleksiyon hazırlaması yönünde güzel modelle yeni bir anlaşma imzalamak için kolları sıvadı.

İlgiden memnun kalan Şıkel, "Çizmeler yok satıyor" diye yaptığı paylaşımla havasını attı.