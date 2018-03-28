  • BIST 115.342
  • Altın 171,981
  • Dolar 4,0007
  • Euro 4,9570
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 16 °C
SON DAKİKADeprem Okulları Tatil Ettirdi!

Çağla'nın 5 Yıl Hapsi İsteniyor!

»
Çağla'nın 5 Yıl Hapsi İsteniyor!
Maliye, 2013 yılında sahte fatura kullanıp vergide usulsüzlük yaptığı gerekçesiyle Çağla Şıkel’den şikayetçi oldu. Çağla Şikel’in 3 ila 5 yıl hapsi isteniyor.

İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı Beşiktaş Vergi Müdürlüğü müfettişleri, 27 Ekim'de 'bağımsız manken ve modellerin faaliyeti' kapsamında çalışan Çağla Şıkel'i denetledi. Yapılan denetimde, 2013 yılında muhtelif firmalar tarafından düzenlenen ve gerçek dışı, satışa dayanmayan sahte faturalara rastlandı.

İHBAR EDİLDİ

Çağla Şıkel'in bu faturaları gider hesabında gösterip vergi ödemelerinde usulsüzlük yaptığı tespit edildi. Müfettişler hemen konuyla ilgili rapor hazırladı. Raporla birlikte sahte faturaların asıllarına el konularak, durum İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na ihbar edildi. Vergi kaçırdığı gerekçesiyle Şıkel'e dava açıldı.

MUHASEBECİYİ ŞİKAYET ETMİŞTİ

Çağla Şıkel, bir süre önce yüklü miktarda vergi cezası gelince 1 milyon liraya yakın borcu olduğunu öğrenmiş, o dönem çalıştığı muhasebecinin kendisini dolandırdığı gerekçesiyle savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu. Muhasebeci Erdal D. hâlâ aranıyor.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • İstanbul için son dakika uyarısı!27 Mart 2018 Salı 11:33
  • Demet Akalın'dan Uber açıklaması!26 Mart 2018 Pazartesi 15:08
  • Eski futbolcu feci şekilde can verdi!26 Mart 2018 Pazartesi 15:05
  • Başbakan Yıldırım’dan, Rusya Başbakanı Medvedev’e taziye mesajı26 Mart 2018 Pazartesi 14:06
  • Diyanet’ten Barbie bebek açıklaması26 Mart 2018 Pazartesi 14:06
  • ABD'liler Mi Öldürdü!26 Mart 2018 Pazartesi 13:54
  • Levent'te Silahlı Çatışma!26 Mart 2018 Pazartesi 13:45
  • Nerede Olduğunu Karısı Söyledi!24 Mart 2018 Cumartesi 11:50
  • Anadolu Farm'dan Büyük Vurgun!24 Mart 2018 Cumartesi 11:45
  • İstanbul'da Feci Kaza!24 Mart 2018 Cumartesi 11:44
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0212 275 13 20 | Haber Sistemi: CM Bilişim