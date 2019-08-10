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ÇAĞLA'DAN FAHİŞ FİYAT İSYANI!

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ÇAĞLA'DAN FAHİŞ FİYAT İSYANI!
Bodrum’da gittiği bir mekanda, ayrana 40 TL veren Çağla Şıkel, dudak uçuklatan yiyecek-içecek fiyatlarından dert yandı.

Sacitaslan.com'un haberine göre; Yaz aylarını Bodrum’da çocukları ve annesiyle tatil yaparak geçiren Çağla Şıkel, yiyecek-içecek fiyatlarından dert yandı. Geçtiğimiz günlerde gittiği bir mekanda, ayrana 40 TL ödediğini söyleyen model, “Bildiğimiz ayrana, o kadar para verdim. "Neden bu kadar pahalı? diye sorduğumda, Arap turistler alkol tüketmiyor, onun için fiyatlar böyle" yanıtını aldım” dedi.

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