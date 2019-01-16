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Çağla takipçilerini merakta bıraktı

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Çağla takipçilerini merakta bıraktı
İnstagramı sık kullanan Ünlü model Çağla Şıkel son yaptığı beyaz siyah gizemli paylaşımıyla takipçilerini merakta bıraktı.

Manken Çağla Şıkel, Instagram hesabından yaptığı siyah-beyaz paylaşımla takipçilerini meraklandırdı
Manken Çağla Şıkel, Instagram hesabını aktif kullanan ünlülerden.

Geçtiğimiz hafta 40. yaş gününü görkemli bir partiyle kutlayan Şıkel, yaptığı paylaşımla hayranlarında büyük bir heyecan uyandırdı.

'SAYILI GÜNLER KALMIŞTI'

Siyah-beyaz bir fotoğraf paylaşan Çağla Şıkel, 'Çok büyük hayallerinden birini gerçekleştirmek üzereydi.. Sayılı günler kalmıştı' notunu düştü.Çağla Şıkel'in yaptığı bu gizemli paylaşımın ardından nasıl bir sürpriz geleceği merak konusu oldu.

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