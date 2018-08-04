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Çağla Şıkel'in ailesiyle dondurma keyfi

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Çağla Şıkel'in ailesiyle dondurma keyfi
Manken ve sunucu Çağla Şıkel, önceki gün annesi Asuman Şıkel, çocukları Uzay ve Kuzey Altuğ'la birlikte Türkbükü’nde görüntülendi.

Çağla Şikel, annesi ve çoçukları ile Türkbükü’nde Mavi Otel’de güneşlenip dinlendikten sonra eve dönerken sahilde kısa bir yürüyüş yaptı.

Türkbükü'nün meşhur doğal dondurmacısından dondurma almayı tercih eden Çağla Şikel'in, çoçukları ile hazır paketlenmiş dondurma yemesi dikkati çekti. Ünlü manken, "Bu seneye kadar hep doğal yediler, neredeyse hepsinin tadına baktılar. Bu sene bir değişiklik yaptılar, ben de onları kırmayarak ne isterlerse onu alıyorum" dedi.

Bir ara çocukları Uzay ve Kuzey'le beraber köpek seven Şıkel'in, çocuklarına hayvan sevgisini aşıladığı gözlerden kaçmadı. Hayranlarının fotoğraf isteklerini geri çevirmeyen güzel manken, tüm sevenleriyle tek tek fotoğraf çektirdi.

 

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