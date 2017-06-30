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Çağla Şıkel'i çıldırtan 'iğrençsiniz' yorumuna cevap!

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Çağla Şıkel'i çıldırtan 'iğrençsiniz' yorumuna cevap!
Çağla Şıkel, Alişan’ı hedef alan takipçisine ateş püskürdü. Alişan-Eda Erol çiftinin nişan fotoğrafının altına bir takipçileri hakaret içerikli yorum yazdı. Yorumu okuyan Alişan'ın yakın dostu Çağla Şıkel o yoruma sessiz kalmadı.

Alişan ve bir süredir beraberlik yaşadığı Eda Erol, dün akşam Tarabya’da sade bir törenle nişanlandı.

Alişan’ın yakın arkadaşı manken Çağla Şıkel, nişan töreninde çektiği fotoğrafı İnstagram hesabından paylaştı. Şıkel, paylaşımına "Can yoldaşım benim dostum, arkadaşım, kardeşim, partnerim, gudum. Bir ömür dünyalar güzeli Eda’mızla mutlu olmanı yürekten diliyorum. Seni değil artık ‘Sizi çok seviyorum’ diyeceğim. Çünkü siz artık birsiniz. Hep mutlu olun ve hep bugünkü gibi bakın birbirinize” notunu yazdı

Alişan’ın paylaştığı fotoğrafa bin 500’ü aşkın yorum yazıldı. Bunlardan biri de nişanlanan çifti hedef alan ve bir kadın hayran tarafından yapılan “İğrençsiniz, midem bulandı” yorumuydu.

Bu yorum üzerine çılgına dönen Şıkel, söz konusu takipçiye anında cevap verdi. Ünlü model, "O sizin iğrençliğiniz. O sizin içinizin kötülüğü. Mideniz bulandıysa bence kusun. Kusun ki biraz temizlenin” yazdı. 

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