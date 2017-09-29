  • BIST 102.815
  • Altın 147,170
  • Dolar 3,5547
  • Euro 4,1912
  • İstanbul 19 °C
  • Ankara 17 °C
SON DAKİKAAfyonkarahisar’da 11 sanığa FETÖ'den hapis cezası

Çağla Şıkel'e muhasebeci şoku!

»
Çağla Şıkel'e muhasebeci şoku!
Çağla Şıkel’i eski muhasebecisinin dolandırdığı iddia edildi.

HT Magazin'den Serkan Öztürk'ün haberine göre adına sahte faturalar kesilen ünlü sunucu, durumu vergi cezasının gelmesiyle öğrendi.

cagla-sikel-095736pp.jpg

Vergisini düzenli ödemesine rağmen anaparası ve faiziyle 1 milyon liraya yakın borcun çıktığını öğrenen Şıkel, o dönem çalıştığı muhasebecisinin peşine düştü, ancak ulaşamadı.ca.jpg

Muhasebecinin yurtdışına kaçtığını öğrenen Şıkel, avukatına talimat verip hakkını hukuki yollardan aramak için girişim başlattı.cag.jpg

Ünlü mankenin menajeri ve ablası Berna Şıkel, adliyeye intikal eden konuyla ilgili bilgi veremeyeceklerini söyledi.cagl.jpg

Etiketler: , ,
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • 33 bin TL'lik çizme26 Eylül 2017 Salı 10:02
  • Seyirciler sahneye hücum etti, Aleyna Tilki sahneyi terk etti26 Eylül 2017 Salı 09:55
  • Hacı Sabancı -Zeynep Nazlı Kayı aşkının ilk fotoğrafı26 Eylül 2017 Salı 09:43
  • Arda, arkadaşının eski aşkıyla birlikte!26 Eylül 2017 Salı 09:36
  • Gülben Ergen gazetecilere sinirlendi25 Eylül 2017 Pazartesi 14:10
  • Arda Turan Özge Ulusoy'la aşk mı yaşıyor?25 Eylül 2017 Pazartesi 14:01
  • İşte İdo Tatlıses'in yeni aşkı25 Eylül 2017 Pazartesi 13:53
  • Düğün telaşı başladı24 Eylül 2017 Pazar 16:29
  • İrem Derici'nin son hali ortaya çıktı... Instagram'dan fotoğraf paylaştı24 Eylül 2017 Pazar 16:22
  • 'Çağla yokken ben vardım'24 Eylül 2017 Pazar 16:15
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0212 275 13 20 | Haber Sistemi: CM Bilişim