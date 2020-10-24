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Günaydın'dan Dilek Yaman'ın haberine göre; Çağla Şıkel, 17 Ekim'de bilgisayarına düşen bir e-posta nedeniyle büyük şok yaşadı.
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Ünlü mankenin mail adresine gelen mesajda kimliği belirsiz bir şahıs, "Bak Çağla, yakında öleceksin. Seni ve çocuklarını ... tarihinde öldüreceğim" diyordu.
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Gördüğü mesaj karşısında korkuya kapılan 41 yaşındaki Şıkel, hemen avukatını aradı.
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Çağla Şıkel, e-mail atan kişinin IP numarasını kaydedip, e-mail görüntüsünü de alarak savcılığa başvurdu.
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Şıkel, avukatı aracılığıyla verdiği dilekçesinde söz konusu şahsın kendisine gönderdiği tehdit mesajı nedeniyle cezalandırılmasını istedi. Başsavcılık soruşturma başlattı. [Kaynak: sabah.com.tr]
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Çağla Şıkel'e korkunç tehdit: "Seni ve çocuklarını öldüreceğim"
Manken ve sunucu Çağla Şıkel, bilgisayarına gelen “Seni ve çocuklarını öldüreceğim” mesajı nedeniyle büyük korku yaşadı. Edinilen bilgiye göre, büyük panik yaşayan Şıkel, savcılığa başvurup tehdit eden kişinin bulunmasını istedi
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