Çağla Şıkel yumurtasını dondurmuş!

Emre Altuğ’la evliliğinden iki erkek çocuğu olan Çağla Şıkel, kız çocuk sahibi olabilmek için yumurtasını dondurduğunu açıkladı.

Armağan Çağlayan’ın YouTube programında bilinmeyenlerini anlatan Şıkel, bir kızının olmasını çok istediğini belirterek, “Tam anne olmak için yaratılmış bir kadınım bence. İki tane erkek evladım oldu.

Binlerce kez şükürler olsun tabi ki ama hâlâ o oğlak burcunun inatçı yapısından içimde bir yerlerde bir kız çocuğu hâlâ var. Olur yani bence olur, istediğim her şey olduğuna göre bence onun da olması gerekiyor teknik olarak” dedi.

Çağlayan’ın “Babaanne olduğunuzda keşke bir kızım olsaydı demeyin” sözleri üzerine Şıkel, “Tabi canım ben bunun için tüm önlemlerini aldım” dedi. Çağlayan’ın, “Yumurta mı dondurdun ne yaptınız?” sorusuna Şıkel, “Evet” cevabı verdi ve şöyle devam etti: