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Çağla Şıkel; Yalnızlığı Ben Seçtim

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Çağla Şıkel; Yalnızlığı Ben Seçtim
Ünlü Model Çağla Şıkel, 2007 yılında babası Hüseyin Şıkel'i kaybettikten sonra hayata karşı bakış açısının değiştiğini söyledi.

“Bir erkek için üzülmenin çok boş olduğunu anladım. Tabii ki hepimiz gençtik, üzüldük, aşık olduk. Hepsi birer tecrübeydi. Yaşadığım bütün kötü anılara teşekkür etmeyi öğrendim. Kimsenin hayatıma dahil olmasını istemiyorum. Zaten çok az kişiyle görüşmeye başladım” diyen ünlü model'e ''Peki yanınızda birini görecekmiyiz?'' soruldu

Ünlü Model

 “Bende isterim ama bu şu anda burada tek başıma olmamı ben istedim, ilerde yanımda birinin olmasını da ben isteyeceğim. Aşk tabiki çok güzel bir şey ama bu dakikadan sonra herhangi bir aşk yaşamam. Hoşlandım diye biriyle beraber olamam, çok büyük bir aşk yaşamam lazım biriyle el ele çıkmak için” diyerek soruyu cevapladı.

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