ÇAĞLA ŞIKEL TABURCU OLDU!

Vücudunu kaplayan bir enfeksiyon sebebiyle yaklaşık olarak bir haftadır Nişantaşı'nda yer alan hastanede tedavi gören manken ve model Çağla Şıkel, taburcu oldu.

FOX TV'de yayınlanan ‘Çağla ile Yeni Bir Gün' sunucusu Çağla Şıkel'in, tüm vücudunu kaplayan bir enfeksiyon sebebiyle günlerdir hastanede tedavi gördüğüne yönelik haber geçtiğimiz hafta içi magazin medyasında büyük yankı uyandırmıştı. Şiddetli karın ağrısı nedeniyle hastaneye gittiği öğrenilen Çağla Şıkel'in hastalığını çocuklarından bile gizlediği, ablası Berna Şıkel’in kendisine refakat ettiği öğrenilmişti. Yaşanan bu olayın ardından güzel mankenin sağlık durumuyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. TABURCU OLDU Bir haftadır hastanede tedavi gören Çağla Şıkel’in Nişantaşı’nda bulunan hastaneden taburcu olduğu öğrenildi. Şıkel’in doktor kontrolü altında evinde tedavisi sürüyor.