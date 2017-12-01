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Çağla Şikel İtiraf Etti!

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Çağla Şikel İtiraf Etti!
Yeni dizisi Dostlar Mahallesi ile ekrana dönmeye hazırlanan Çağla Şıkel, vaktinin büyük bir çoğunluğunu çocuklarına ayırdığını söyledi.

Şarkıcı Emre Altuğ'dan boşandıktan sonra kendisini işine veren Çağla Şikel vaktinin büyük bir çoğunluğunu çocuklarına ayırdı. ‘Dostlar Mahallesi' dizisiyle setlere dönen Çağla Şikel, sette muhabirlere yaptığı açıklamada ölene kadar çocukları için çalışmaya devam edeceğini söyledi. Şikel, “İki tığ alırım, örgü örer satarım ama yine çalışırım” dedi. Alişan’la birlikte oynayacağı dizide, eli maşalı bir kadını canlandırdığını ve eşini oynayan Ulaş İnan Torun'un kafasına sürekli terlikle vurduğunu anlatan Şikel, “Ulaş benden bayağı çekiyor, dayak yiyor” şeklinde konuştu.

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