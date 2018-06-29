Çağla Şıkel geleneği bozmadı

Manken ve sunucu Çağla Şıkel, önceki gün annesi Asuman, eski eşi Emre Altuğ’dan olan çocukları Uzay ve Kuzey’le birlikte Türkbükü sahilinde görüntülendi.

Önce Türkbükü’nün meşhur dondurmacısına giden dörtlü, yaz sezonunda bir klasik haline gelen geçici dövme alışkanlıklarını tekrarladı. Her yıl tatile geldikleri Türkbükü’nde çocuklarına geçici dövme yaptıran manken, bu yıl da geleneği bozmadı. Uzay ve Kuzey’e katalogdan dövme beğenen Şıkel, neşeli tavırlarıyla ilgi odağı oldu.

39 yaşındaki manken, "Öncelikli olarak onlar mutlu olacak, sonra ben tatil yapacağım" şeklinde konuştu. Oğlu Uzay'ın yaptırdığı Tattoo'yu gazetecilere göstermesini isteyen Şıkel, "Her yaz bu dövmeleri yaptırırız" dedi.

Hayranlarıyla bol bol selfie çektiren ünlü model, dövmelerin tamamlanmasının ardından çocuklarıyla tatillerini geçirdikleri otelin yolunu tuttu.