Geçtiğimiz günlerde Ertuğrul Özkök'ün ''Aşka veda tamam, sekse de vedamı'' yazdığı yazısına Çağla Şıkel sert yanıt vermişti. Çağla Şıkel'e mahkemeye verecekmisin sorusunu Şıkel "Dava açmamdan daha zor zamanlar yaşıyor. Kendisine verdiğim cevaba gelen yorumları okursanız anlayacaksınız. Ben kimseyle polemiğe giren biri değilim. Benimle ilgili dedikodu veya yorumlarda da hiç yanıt vermem. Ama bu durumda tüm kadınlar adına kendisine bir yanıt vermem gerekiyordu. Yaşına elbette saygım var. Büyüğümdür. Kendisinden bir özür beklentisinde değilim ama tüm kadınlar adına bir özür dilerse bence güzel olur" diyerek yanıt verdi.
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Çağla Şıkel Ertuğrul Özkök'ü Davamı Edecek?
Köşe yazarı Ertuğrul Özkök'ün kitap önerisinde bulunduğu Çağla Şıkel Mahkeme ye verecekmisin sorusuna ne cevap verdi?
Etiketler: çağla şıkel, ertuğrul özkök
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