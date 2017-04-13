Çağla Şıkel: "En doğru tercihim Emre"

Çağla Şıkel, “Çağla” adlı yeni YouTube kanalının tanıtımını önceki akşam Zorlu Center’daki Eataly’de yaptı.

güzel model Çağla Şıkel, kendi ismini taşıyan Youtube kanalının açılışını önceki akşam düzenlenen davetle yaptı. Zorlu Eataly'de gerçekleşen davette Şıkel'i eski eşi Emre Altuğ ile oğulları Kuzey ve Uzay da yalnız bırakmadı.

Altuğ'la 7 yıllık evliliğini 2015'te bitiren Şıkel, eski eşi için şu duygusal konuşmayı yaptı: "Hayattaki tercihlerim çok iyi oldu. En doğru tercihimsin sen benim. Beni hiç yalnız bırakmadığın için teşekkür ederim."

Altuğ ise “Bana ihtiyacı yoktur ama gelerek ona destek olduğumu düşünüyorum. Ben de bir YouTube kanalı açacağım” ifadelerinde bulundu.