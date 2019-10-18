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ÇAĞLA ŞIKEL ASKER SELAMI VERDİ!

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ÇAĞLA ŞIKEL ASKER SELAMI VERDİ!
Çağla Şıkel, geride bıraktığımız gün bir açılışta boy gösterdi. Şıkel, burada yaptığı açıklamalarla gündelik alışveriş alışkanlıklarına dair ilginç bilgiler verdi

Çağla Şıkel, geçtiğimiz gün bir açılışa katıldı. Açılışa yeşil mimi deri elbisesi ile katılan Şıkel, oldukça dikkat çekti. Birbirinden değerli altın ve mücevherleri deneyen Şıkel, ‘hepsi çok güzel hepsini almak istiyorum’ diyerek güldü. Daha sonra gazetecilerin sorularını cevaplayan Şıkel, elbisesi ile ilgili sorulara “biliyorsunuz belli isimlere bu konularda çok destek oluyorlar. Ben kendi programımda ve de özel hayatımda kıyafetlere nerdeyse para vermiyorum. Biliyorsunuz ayıptır söylemesi yakında ayakkabıcı oluyorum. Ayakkabıya da ciddi paralar verdiğim dönemler de olmuştu artık o dönem de kapandı. Çocuklarımın dünyaya gelmesi ile değişen bir sistem oldu. Bunun yanında yılların birikimi ile konfeksiyon işinde de deneyim ve tecrübelerimi, tarzımı beğenenlerle paylaşmayı düşünüyorum” şeklinde yanıt verdi.

“BÜTÇEMİ VE AİLEMİ İLGİLENDİRİYOR”

Şıkel gazetecilerin; ‘Son yıllarda hangi alanlara yatırım yapmayı daha avantajlı görüyorsunuz?’ şeklindeki sorusuna; “o benim özel hayatım… bütçemi ve ailemi ilgilendirdiği için bu konuyla ilgili bir şey söylemek istemiyorum. ‘Genelde insanlar ayakkabı ve elbiselere çok büyük paralar ödüyor siz de ödediniz mi?’ şeklindeki soruya Çağla, “hiçbir zaman o kadar büyük paralar kazanmadım kazansam da bir elbiseye ayakkabıya otuz bin, kırk bin lira vermeyeceğim ve vermeyi de düşünmüyorum” dedi.

ŞIKEL ASKER SELAMI VERDİ

Şıkel, bir iki haftaya yeni koleksiyonum çıkıyor. Ayağımdaki çizme yeni koleksiyonuma ait, bu ayakkabılar normalde sekiz ile on bin liradan aşağı satılmıyor. Ama biz daha çok kişinin ulaşabilmesi için önümüzdeki hafta inşallah satışa çıkartacağız. Çizimlerin hepsi de bana ait her şey bana ait hayallerimi gerçekleştiriyorum. Şıkel, katıldığı açılışla ilgili olarak “bugün burada elde edilen gelir Mehmetçik Vakfı’na bağışlanacak” diyerek askerlere selam verdi.

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