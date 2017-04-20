Çağatay'ı senarist kurtardı!

Dizideki ekip arkadaşı Duygu Sarışın ile aşk yaşayan Çağatay Ulusoy’un Bensu Soral’la olan samimi sahneleri dizinin senaristleri tarafından azaltıldı.

‘İçerde’ dizisindeki partneri Duygu Sarışın ile aşk yaşayan Çağatay Ulusoy’un sahnelerine senarist ayarı…

'Komiser Sema' rolünü canlandıran Sarışın ile Ulusoy, olayların akışı gereği birlikte çok sık ve aynı sahnelerde yer almıyor. Daha çok dizide aşk yaşadığı Bensu Soral’la samimi sahneleri olan Ulusoy için dizinin senaristleri Ertan Kurtulan ve Toprak Karaoğlu harekete geçti ve yakışıklı oyuncunun Soral’la olan sahneleri kısaltıldı.

Son bölümlerde azaltılan bu sahneler de izleyicilerin dikkatinden kaçmadı. ‘Çağatay’a senarist jesti’ diye yorumlanan bu hareket sonrasında Sarışın ile Ulusoy’un birlikte olan sahnelerinin çoğalıp çoğalmayacağı ilerleyen bölümlerde belli olacak...