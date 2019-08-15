ÇAĞATAY ULUSOY'UN YENİ İMAJI BÜYÜK BEĞENİ TOPLADI!

Saçlarını kazıtan Çağatay Ulusoy'un yeni imajı sosyal medyayı salladı. Oyuncu, Ben Fero'ya benzetildi.

Gecce.com'un haberine göre; Netflix'in ilk Türk yapımı dizisi 'Hakan: Muhafız'n başrol oyuncusu Çağatay Ulusoy yeni imajıyla herkesi şaşırttı. Saçlarını kazıtan oyuncu, Instagram'dan paylaştığı fotoğrafla son görüntüsünü takipçilerinin beğenisine sundu. Ulusoy'un paylaşımı sosyal medyada büyük yankı uyandırırken fotoğrafın altına şöyle yorumlar yapıldı:

*Kellik bile yakışıyor.

* Olmamış.

* Ne yaptın kendine Çağatay!

* Adamın her hali yakışıklı yemin ederim.

* Yine de ülkenin en şekil adamı

* Ben Fero sandım.