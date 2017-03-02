Çağatay Ulusoy'u Bensu Soral ele verdi!

"Biz Size Döneriz" filminin galası yapıldı. Galaya katılanlar arasında Bensu Soral ve sevgilisi Hakan Baş’ta vardı.

Show TV'de ekrana gelen İçerde dizisinde Çağatay Ulusoy ile birlikte rol alan Bensu Soral, galada magazin muhabirlerinin sorularını yanıtladı. Ablası Hande Soral'in oynadığı "Biz Size Döneriz"in galasına katılan Bensu Soral'e, Çağatay Ulusoy’un dizi ekibinden Duygu Sarışın ile yaşadığı ilişki de soruldu. Soral, “ Evet duydum, ama bilmiyorum, konuşmadık" dedi. Bir muhabirin, "Bunlar güzel şeyler değil mi, aynı dizide oynayan kişilerin bir ilişki yaşaması?" sorusuna ise güzel oyuncu, "Evet çok güzel… Umarım mutlu olurlar, çok sevindim…” diye konuştu.