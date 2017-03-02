Show TV'de ekrana gelen İçerde dizisinde Çağatay Ulusoy ile birlikte rol alan Bensu Soral, galada magazin muhabirlerinin sorularını yanıtladı. Ablası Hande Soral'in oynadığı "Biz Size Döneriz"in galasına katılan Bensu Soral'e, Çağatay Ulusoy’un dizi ekibinden Duygu Sarışın ile yaşadığı ilişki de soruldu. Soral, “ Evet duydum, ama bilmiyorum, konuşmadık" dedi. Bir muhabirin, "Bunlar güzel şeyler değil mi, aynı dizide oynayan kişilerin bir ilişki yaşaması?" sorusuna ise güzel oyuncu, "Evet çok güzel… Umarım mutlu olurlar, çok sevindim…” diye konuştu.
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"Biz Size Döneriz" filminin galası yapıldı. Galaya katılanlar arasında Bensu Soral ve sevgilisi Hakan Baş’ta vardı.
Etiketler: Çağatay Ulusoy, Show Tw, İçerde, Bensu Soral
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Çağatay Ulusoy'u Bensu Soral ele verdi!"Biz Size Döneriz" filminin galası yapıldı. Galaya katılanlar arasında Bensu Soral ve sevgilisi Hakan Baş’ta vardı.
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- 15:36 - Meteoroloji'den 'çok kuvvetli yağış' uyarısı!
- 15:35 - Şişli'de dernek binasına terör operasyonu!
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- 14:34 - Adıyaman'da 5.8 şiddetinde deprem!
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