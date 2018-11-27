Çağatay Ulusoy'dan flaş Şeyma Subaşı açıklaması

Oyuncu Çağatay Ulusoy, yapımcı Acun Ilıcalı’dan boşanan Şeyma Subaşı ile birlikte olduğuna dair iddiaları yalanladı.

Şeyma Subaşı ile Acun Ilıcalı’nın boşanmasının ardından Çağatay Ulusoy, sosyal medyada dolaşan iddiaları yalanladı.

Ulusoy, Instagram hesabında yaptığı paylaşımda “Hem Acun Abi hem de Şeyma arkadaşlarımdır. Birkaç gündür devam eden çirkin, yakışıksız, asılsız ve anlamsız iftiraların son bulmasını dilerim” diye yazdı.

Şeyma Subaşı da Ulusoy ile beraber olduklarına yönelik iddialar hakkında açıklama yapmış ve “Çağatay Ulusoy ile olan arkadaşlığım yakın çevrem tarafından gayet iyi bilinir, bu arkadaşlığın başka tarafa çekilme çabası son derece çirkindir” demişti.