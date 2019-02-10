Çağatay Ulusoy ülkeyi mi terkediyor?

'Hakan: Muhafız' dizisiyle adından söz ettiren yakışıklı oyuncu Çağatay Ulusoy, Los Angeles'a taşınma kararı aldı. Ulusoy, konaklayacağı 1+1 dairenin kirasını şimdiden ödedi.

Son zamanların gözde oyuncularından Çağatay Ulusoy, radikal bir karar verdi. Yeni projelere hazırlanmak için yurt dışında yaşama kararı alan Ulusoy'un, taşınmayı düşündüğü Los Angeles'ta konaklayacağı evi şimdiden kiraladığı öğrenildi.

RADİKAL KARAR

Netflix’te yayınlanan “Hakan: Muhafız” dizisindeki performansıyla dikkatleri üzerine çeken Çağatay Ulusoy, Los Angeles’a gidecek.

ŞİMDİDEN KİRALADI

Yeni projelere hazırlanmak, enerji toplamak için mayısta Los Angeles’a gitmeye karar veren oyuncu orada bir ay kalacak. Konaklayacağı evi şimdiden kiralayan Ulusoy, 1+1 daire için bir aylığına 2000 dolar ödedi.