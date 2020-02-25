Çağatay Ulusoy Neden Panik Oldu?

Ünlü oyuncu Çağatay Ulusoy, gece arkadaşlarıyla Yeniköy'deki bir mekanda eğleniyorlardı. Ulusoy alkollü görünmemek için arka taraftan çıktı, fakat yakalandı. Sinirlenen oyuncu arabayı basın mensuplarının üzerine sürdü.

Netflix'in Hakan Muhafız dizisinde rol alan Çağatay Ulusoy, dün gece Yeniköy'de bir mekandan alkollü çıktı. Önce garsonlara '' beni çekmesinler'' mesajı gönderdi sonra da basın danışmanını mekana çağırdı. Alkollü görünmek istemeyen Çağatay Ulusoy, mekanın arkasından çıktı. Fakat yine de yakalandı. Muhabirleri görünce sinirlenen Ulusoy aracı üzerlerine sürdü.