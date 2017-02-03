Çağatay Akman'dan hayranlarına sürpriz

Çağatay Akman, youtube'da yaklaşık 110 milyon dinlenme sayısına ulaşan 'Gece Gölgenin Rahatına Bak' şarkısından ve elde ettiği başarısından bahsetti.

Genç şarkıcı Çağatay Akman, NTV Radyo'da Öykü Özdoğan’ın hazırlayıp sunduğu '20 Dakika' programına konuk oldu.

"İKİ YÜZ MİLYON İZLENİRSE 'BAŞARDIM' DİYEBİLİRİM"



Yirmi milyonluk bir kitle ile geldiğiniz zaman, arkanızda çok büyük bir destek olunca, 90 milyon ile tatmin olmuyor insan. İki yüz milyona geldiği zaman 'başardım' diyebilirim. Çünkü internet fenomeniyim. Şarkıda 30 bin beğenilmeme var ama yaklaşık 800 yüz bin beğenilme var. Türkiye'de sosyal medyada bu kadar çok beğeni alan ilk parça olarak 'Gece Gölgenin Rahatına Bak' tarihe geçti.

"İKİ KEZ SINIFTA KALINCA ATILDIM"

"Eğitimimi müzik için bırakmadım. İki sene üst üste sınıfta kalınca atıldım ve eğitimime ara vermek zorunda kaldım. Tabii ki devam edeceğim. Şu an bütün işlemler yapılıyor, liseyi dışarıdan bitireceğim, sonra da üniversiteye gireceğim. Plak şirketim 2645 Records’a, babamla beraber geldik. Anlaşmamıza göre benim ilk şarkım yapılacaktı ama devamı için sözleşme imzalarken 'Okulu bitirmesi kaydıyla' diye bir madde kondu. Zaten ortamını görmek için üniversiteye gitmek istiyordum."

"ŞARKIM RAP DEĞİL"

"Şarkı çok akıcı, biraz da hızlı, bpm i yüksek olduğu, bas'ları fazla olduğu için, insanlar rap diye adlandırıyor ama aslında rap değil. Bütün müzik türlerini harmanladım ve evrensel müzik olarak adlandırıyorum. Şarkı çok beğenildi çünkü akılda kalıcı sözleri var. Tekerleme gibi şarkı, insanlar sözlerini beğendi. Klasik sözler yerine daha mistik sözler kullanıldı. Altyapısı da çok güzel ve eğlenceli."

"SÜRPRİZ DÜET YAPACAĞIM"

10 Şubat'ta cemal reşit rey Konser Salonu'nda düzenlenecek Radyo Akademi Ödülleri'nde sürpriz bir sanatçı ile düet yapacağım. Sonrasında çıkacak albümümde de o düet yer alacak. Albümde 'Gece Gölgenin Rahatına Bak' parçasının 9 farklı remix'i olacak."