  • BIST 113.676
  • Altın 173,312
  • Dolar 4,0114
  • Euro 4,9350
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 11 °C
SON DAKİKAAntalya'da Büyük Panik..! Yanıyor!

Caddeyi Yıkıp Geçti!

»
Caddeyi Yıkıp Geçti!
İstanbul Çekmeköy'de bu sabah yürekleri ağza getiren bir kaza yaşandı. Yokuş aşağıya kayan iş makinesi, ilk önce bir otomobile sonra çöp konteyneri ve aydınlatma direğine çarptı.

 İş makinesinin sürücüsü, kepçeyi öne indirerek aracı durdurmayı başardı. Sokaktan gelen sesler üzerine mahalleli deprem oluyor zannetti. Kazada şans eseri caddede kimsenin olamaması faciayı önledi.

Kaza Mehmet Akif Mahallesi Günyamaç Caddesi’nde sabah saatlerinde meydana geldi. Cevdet Demir, yokuşta iş makinesinin kontrolünü kaybetti. İş makinesi park halindeki araçlara çarpmaya başladı.

Araçlardan bir tanesi devrilirken diğer 2 araçta maddi hasar meydana geldi. Sürücü, iş makinesinin önündeki kepçeyi yere indirerek aracı durdurmaya çalıştı. İş makinesi önce çöp konteynerine daha sonra da aydınlatma direğine çarparak durabildi. Kaza sırasında caddede kimsenin olmaması olası bir faciayı önledi.

Kaza sonrası ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülen sürücü, gazetecilerin sorularını cevapsız bıraktı.

İş makinesi caddeyi birbirine kattı

"DEPREM OLUYOR ZANNETTİK"

Kaza sırasında caddede panik yaşandı. Sesi duyarak dışarı çıkan market sahibi Ahmet Düzgün, "Deprem oluyor zannettim. Baktım kaya kaya aşağıya iniyor. Çöp kutusuna çarptı sonra direğe çarptı. Allah'tan kimse yoktu o sırada'' diye konuştu.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Moral mi Reklam mı?03 Nisan 2018 Salı 16:43
  • Söylediği türkü yasaklı çıktı!03 Nisan 2018 Salı 16:42
  • Gazeteci Hasan hapis cezası!03 Nisan 2018 Salı 16:34
  • Dayakçıyı Öğretmene Hapis!03 Nisan 2018 Salı 11:46
  • Güngören'de Şüpheli Çanta Paniği!03 Nisan 2018 Salı 11:38
  • Mobil Silah Deposunu Taşıdılar!03 Nisan 2018 Salı 11:33
  • Dehşet Evinin Ayrıntıları Ortaya Çıkıyor!03 Nisan 2018 Salı 11:28
  • MSG Seçiminde Ünlüler Birbirlerine Hakaretler Yağdırdı!03 Nisan 2018 Salı 11:15
  • KKTC'de Ebru Gündeş vergi rekortmeni oldu30 Mart 2018 Cuma 15:28
  • İntihara kalkışan üniversiteli Alara hayatını kaybetti30 Mart 2018 Cuma 15:25
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0212 275 13 20 | Haber Sistemi: CM Bilişim