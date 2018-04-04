Caddeyi Yıkıp Geçti!

İstanbul Çekmeköy'de bu sabah yürekleri ağza getiren bir kaza yaşandı. Yokuş aşağıya kayan iş makinesi, ilk önce bir otomobile sonra çöp konteyneri ve aydınlatma direğine çarptı.

İş makinesinin sürücüsü, kepçeyi öne indirerek aracı durdurmayı başardı. Sokaktan gelen sesler üzerine mahalleli deprem oluyor zannetti. Kazada şans eseri caddede kimsenin olamaması faciayı önledi.

Kaza Mehmet Akif Mahallesi Günyamaç Caddesi’nde sabah saatlerinde meydana geldi. Cevdet Demir, yokuşta iş makinesinin kontrolünü kaybetti. İş makinesi park halindeki araçlara çarpmaya başladı.

Araçlardan bir tanesi devrilirken diğer 2 araçta maddi hasar meydana geldi. Sürücü, iş makinesinin önündeki kepçeyi yere indirerek aracı durdurmaya çalıştı. İş makinesi önce çöp konteynerine daha sonra da aydınlatma direğine çarparak durabildi. Kaza sırasında caddede kimsenin olmaması olası bir faciayı önledi.

Kaza sonrası ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülen sürücü, gazetecilerin sorularını cevapsız bıraktı.

İş makinesi caddeyi birbirine kattı

"DEPREM OLUYOR ZANNETTİK"

Kaza sırasında caddede panik yaşandı. Sesi duyarak dışarı çıkan market sahibi Ahmet Düzgün, "Deprem oluyor zannettim. Baktım kaya kaya aşağıya iniyor. Çöp kutusuna çarptı sonra direğe çarptı. Allah'tan kimse yoktu o sırada'' diye konuştu.