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Bylock'tan 15 yıla kadar hapis istendi...

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Bylock'tan 15 yıla kadar hapis istendi...
FETÖ/PDY soruşturması kapsamında İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsüne (İYTE) yönelik düzenlenen operasyond ByLock kullandığı iddiasıyla gözaltına alınan Kosova asıllı araştırma görevlisi Zana B. hakkında terör örgütüne üye olmak suçundan iddianame hazırland

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında geçen Kasım ayında İYTE’ye yönelik operasyon düzenlendi. 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında enstitüden uzaklaştırılan ve haklarında idari işlem başlatılan 8 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin terör örgütünün kriptolu haberleşme programı ByLock'u kullandığı ve finansal destek sağladıkları gerekçesiyle gözaltına alındığı öne sürüldü.

Şüpheliler arasında bulunan, İYTEde araştırma görevlisi olarak görev yapan Kosova asıllı Zana B. sevk edildiği adliyede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Soruşturma kapsamında örgütün haberleşme programını kullandığı öne sürülen Zana B. hakkında terör örgütü üyesi olmak suçundan iddianame hazırlandı. İddianamede Zana B. için 7 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

 

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