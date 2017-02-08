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ByLockçu AKP’lileri açıklamanın tam sırası

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ByLockçu AKP’lileri açıklamanın tam sırası
CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’na “ByLock kullanan 4 AKP'li bakanın ismini açıklayacağım” sözleri hatırlatıldı.

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’na “ByLock kullanan 4 AKP'li bakanın ismini açıklayacağım” sözleri hatırlatıldı.

Posta gazetesi yazarı Nedim Şener, bugünkü “AKP’li ByLockçuları açıklama zamanı” başlıklı yazısında Kılıçdaroğlu’na çağrıda bulundu.

“Fethullahçı Terör Örgütü üyelerinin akıllı telefonlara yüklenen kriptolu haberleşme aracı ByLock konusunda Milli İstihbarat Teşkilatı 9 Aralık 2016 tarihli detaylı bir rapor hazırladı. Buna göre ByLock sistemine kayıtlı olanların sayısı 215 bin 92. Parolası çözümlenen kullanıcı sayısı 184 bin 298” diyen Nedim Şener şunları yazdı:

“Bugüne kadar FETÖ konusunda 820 AKP’li görevli hakkında inceleme yapılmış. Bunların 63 AKP’li belediye başkanı. Yedi belediye başkanı ihraç edilmiş, 16 belediye başkanının durumu inceleniyor. 40 belediye başkanı hakkında kovuşturmaya yer olmadığına karar verilmiş. 757 meclis üyesi hakkında işlem başlatılmış. 36’sı ihraç edilmiş, 142’sinin durumu inceleme altında. Yani AKP’de FETÖ’cü var ama Bylock kullanan yok. İnsan sormadan edemiyor. Bu kadar FETÖ’cünün arasında bir tane dahi ByLockçu yok mu?”

KILIÇDAROĞLU ‘4 BAKAN VAR’ DEMİŞTİ

Nedim Şener, “O zaman söz sırası artık CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nda” diyerek şu çağrıyı yaptı:

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