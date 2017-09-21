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Büyükşehir'e ilçe nüfusu kadar iş başvurusu oldu

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Büyükşehir'e ilçe nüfusu kadar iş başvurusu oldu
Antalya Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki İş ve Danışma Ofisi'ne, Türkiye'deki birçok ilçenin nüfusundan daha fazla, yaklaşık 21 bin kişi iş başvurusu yaptı. 6 binin üzerinde vatandaş işe yerleştirildi.

İş Kurumu (İŞKUR) ve Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı arasında imzalanan protokol ile 2015 yılının Şubat ayında faaliyetine başlayan İş ve Danışmanlık Ofisi büyük ilgi gördü. Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Ali Ergin'e bağlı çalışan ofise, ortalama günlük 53 kişi başvuru oldu. Kurulduğu günden 31 Ağustos 2017'ye kadar toplam 20 bin 988 kişi ofise iş müracaatında bulundu.

Lisansüstü 277 başvuru

Başvuranların yaklaşık yarısı, 8 bin 896'sı çalışmak için sadece belediyeyi tercih ettiğini belirtti. Başvuranlardan 6 bin 88'i belediyenin yanı sıra özel sektörde işe yerleştirildi. İş ve Danışma Ofisi'ne 277 lisansüstü, 5 bin 325'i lisans, 3 bin 576 ilkokul mezunu başvuru yaptı.

 

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