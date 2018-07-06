  • BIST 98.734
  • Altın 184,488
  • Dolar 4,5703
  • Euro 5,3728
  • İstanbul 27 °C
  • Ankara 32 °C
SON DAKİKA48 ilde dev operasyon

Büyükelçiden Beşiktaş'a ziyaret

»
Büyükelçiden Beşiktaş'a ziyaret
Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarına gerçekleştirdiği antrenmanla devam etti.

Beşiktaş Kulübünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Slovakya'nın Samorin kasabasında kampta bulunan siyah-beyazlı oyuncular, teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeki antrenmanda istasyon koşuları sonrası pas çalışması üzerinde durdu. Taktik programının yer aldığı uygulamaların ardından yarım sahada çift kale maç oynayan oyuncular, antrenmanı şut çalışmasıyla tamamladı.

Beşiktaş'ın antrenmanını Türkiye'nin Bratislava Büyükelçisi Aslıgül Üğdül de izledi. Teknik direktör Şenol Güneş ve oyuncular, antrenman sonrası Üğdül'e imzaladıkları yeni sezon formasını hediye etti. 

Siyah-beyazlı takım, yeni sezon hazırlıklarını akşam antrenmanıyla sürdürecek.

Etiketler:
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Toprak Razgatlıoğlu, İtalya'da piste çıkıyor06 Temmuz 2018 Cuma 14:56
  • TPFD, kulüpsüz futbolculara kucak açtı06 Temmuz 2018 Cuma 14:41
  • Fenerbahçe için Yannick Bolasie iddiası06 Temmuz 2018 Cuma 14:12
  • Japonya'dan Galatasaray'a teşekkür06 Temmuz 2018 Cuma 14:10
  • Tarihi transferde geri sayım!06 Temmuz 2018 Cuma 11:51
  • Belçika maçı öncesi Brezilya'ya şok haber06 Temmuz 2018 Cuma 11:05
  • Fikret Orman'dan Vida ve Babel kararı06 Temmuz 2018 Cuma 10:15
  • Kolombiya'ya çoşkulu karşılama06 Temmuz 2018 Cuma 10:12
  • Beşiktaş'ın muhtemel rakibi netleşti06 Temmuz 2018 Cuma 09:38
  • İngilizlerin şaşırtan su şişesi taktiği!06 Temmuz 2018 Cuma 09:32
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0532 262 49 23 | Haber Sistemi: CM Bilişim