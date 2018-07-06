Büyükelçiden Beşiktaş'a ziyaret

Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarına gerçekleştirdiği antrenmanla devam etti.

Beşiktaş Kulübünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Slovakya'nın Samorin kasabasında kampta bulunan siyah-beyazlı oyuncular, teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeki antrenmanda istasyon koşuları sonrası pas çalışması üzerinde durdu. Taktik programının yer aldığı uygulamaların ardından yarım sahada çift kale maç oynayan oyuncular, antrenmanı şut çalışmasıyla tamamladı.

Beşiktaş'ın antrenmanını Türkiye'nin Bratislava Büyükelçisi Aslıgül Üğdül de izledi. Teknik direktör Şenol Güneş ve oyuncular, antrenman sonrası Üğdül'e imzaladıkları yeni sezon formasını hediye etti.

Siyah-beyazlı takım, yeni sezon hazırlıklarını akşam antrenmanıyla sürdürecek.