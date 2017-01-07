Büyükelçi suikastçısının 'abi'si dahil 6 tutuklama

Sulh Ceza Hakimliği, 6 zanlının FETÖ/PDY üyesi olduklarına dair kuvvetli deliller olduğu gerekçesiyle tutuklama kararı verdi

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'u silahlı saldırı sonucu öldüren ve daha sonra vurularak etkisiz hale getirilen Mevlüt Mert Altıntaş'ın mezun olduğu İzmir Rüştü Ünsal Polis Okulu'nda Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensubu polis adaylarına "abilik" yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı ile FETÖ ile bağlantılı oldukları iddia edilen 4'ü polis 5 kişi tutuklandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının saldırgan Altıntaş'ın mezun olduğu İzmir Rüştü Ünsal Polis Meslek Yüksek Okulu'ndaki bağlantılarına yönelik yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturmasında gözaltına alınan 6 zanlının emniyetteki sorgusu tamamlandı.

Okulun emekli bulaşıkçısı olan ve polis adaylarına "abilik" yaptığı iddia edilen Süleyman Ergen ve yeğeni Nurullah İçöz ile saldırgan Altıntaş'ın dönem arkadaşı olan ve FETÖ/PDY bağlantısı bulunduğu belirlenen polisler İlker Er, Abdülkadir Yağın, Erdoğan Erdinçli ve Ziya Şehitoğlu, "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçlamasıyla mahkemeye sevk edildi.

ETKİN PİŞMANLIK TALEBİ

Sulh Ceza Hakimliğinde ifadesi alınan İlker Er, FETÖ/PDY toplantılarına gittiği dönemde terör örgütü olduğunu bilmediklerini, dini duygularının istismar edildiğini, bu yüzden etkin pişmanlıktan yararlanmak istediğini belirtti.

Erdoğan Erdinçli ise FETÖ toplantılarının yapıldığı "dershane" tabir edilen yere bilmeden katıldığı için pişman olduğunu söyledi. Cahilce davranışı nedeniyle pişmanlığını dile getiren Erdinçli de etkin pişmanlık yasasından yararlanmak istediğini bildirdi.

Abdülkadir Yağın da FETÖ/PDY toplantılarına ve çağrıldığı birkaç kahvaltıya katıldığını ancak devlete zarar verecek bir faaliyette bulunmadığını ileri sürerek etkin pişmanlık yasasından yararlanmak istediğini dile getirdi.

Sulh Ceza Hakimliği, 6 zanlının FETÖ/PDY üyesi olduklarına dair kuvvetli deliller olduğu gerekçesiyle tutuklama kararı verdi.

Kararın yazıldığı tutuklama müzekkeresinde, "Şüphelilere isnat edilen suçun niteliği dikkate alındığında, şüphelilerin tutuklanmasına karar verilmesinin kamu düzeninin sağlanması ve yeni bir suç işlenmesinin önüne geçilmesi için de gerekli olduğu, şüphelilerin kaçma şüphelerinin bulunduğu, bu nedenle tutuklama kararının uygun olacağına karar verilmiştir." ifadeleri yer aldı.

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Karlov'un 19 Aralık'ta bir sergiye katıldığı sırada silahlı saldırı sonucu öldürülmesinin ardından başlatılan soruşturma kapsamında İzmir Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele şubesi ekiplerinin yaptığı çalışmada saldırgan Altıntaş'ın İzmir Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünde çalışan 4 dönem arkadaşı ile mezun olduğu Rüştü Ünsal Polis Meslek Yüksek Okulu'ndan emekli olan ve FETÖ üyesi polislere "abilik" yaptığı iddia edilen teknisyen yardımcısı Süleyman Ergen ile yeğeni gözaltına alınmıştı.