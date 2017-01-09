BÜYÜKÇEKMECE GÖLÜ DONDU!

İstanbul'da etkili olan kar, haftanın ilk iş günü işe gitmek için evlerinden çıkanlar zor anlar yaşattı. Üst geçitlerde biriken kar nedeniyle vatandaşlar yürümekte zorlandı.

Şişli'de sabah işe gitmek için evlerinden çıkanlar, etkili olan kar yağışı nedeniyle zor anlar yaşadı. Ana arterler açık olmasına rağmen ara sokaklar kar altındaydı. Ara yollardaki sürücüler ise araçlarını çıkarmak için büyük çaba gösterdi. Yolda yürüyenler ise düşe kalka gitmek zorunda kaldı.Paşa Mahallesi ile Halide Edip Adıvar Mahallesi'ni birbirine bağlayan üst geçitten geçmek isteyenler buz tutan merdivenler nedeniyle zor anlar yaşadı. Bazıları trabzanları tutarak ilerlerken, bazıları da üst geçitten kayarak indi. Ataşehir ve Maltepe'de buzlanan yollarda ilerlemeye çalışan araçlar kayarken , çevredekiler yolda kalan sürücülere yardım etti.

İstanbul'de etkili olan soğuk ve kar yağışı, Büyükçekmece Gölü'nün donmasına neden oldu. Günlerdir devam eden kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle Büyükçekmece Gölü'nde yüzey dondu. Gölde oluşan kartpostallık manzara, vatandaşlar tarafından da ilgiyle izlendi.