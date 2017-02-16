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Büyükanneye Maaş Başvuruları Bu Akşamdan İtibaren Dondurulacak

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Büyükanneye Maaş Başvuruları Bu Akşamdan İtibaren Dondurulacak
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Müezzinoğlu, yoğun talep nedeniyle büyükanne maaş başvuruları bu akşam itibariyle dondurulacağını açıkladı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, büyükanne maaşına şu ana kadar 65 bin başvuru yapıldığını söyledi. Müezzinoğlu, yoğun talep nedeniyle kayıtların dondurulacağını belirtti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu A Haber'de soruları yanıtladı.

İşte Bakan Müezzinoğlu'nun açıklamalarından satır başları:

2017 Aralık itibariyle işsizlik rakamları düşecek. 200 bin işbaşı eğitim programında 1.502 TL ödeme yapıyoruz. Kadın ve eski mahkumların istihdamı için çalışıyoruz.

BÜYÜKANNE MAAŞI

Büyükanne maaşına şu ana kadar 65 bine yaklaşan bir başvuru yaşandı. 19 bin 100 kişi de belirlediğimiz kriterlere uygun olan kişi sayısı var. Belirlediğimiz kriterler konusunda başvuru içinde elemeler yapılacak. Bu akşam itibariyle müracatlar dondurulacak. Pazartesi itibariyle listeler şekillendirilecek.  Türkiye genelinde bir hükümet politikasına çevirip çeviremeyeceğimizi belirleyecek. 1 Mart itibariyle büyükanneleri torunlarıyla buluşturacağız.

EMEKLİLERE PROMOSYON

16 bankaya PTT de ilave oldu. Emeklilerimizin yüzde 10'u PTT kanalıyla maaş alıyor. Birçok banka bu protokole imza attı. Emeklilerimize farklı önerilerde bulunan bankalar olacak. Bankaların farklı bonuslar üzerinde çalıştığını duyduk. Bundan sonrası onlara ait. Rekabete açık bir konu. Bizim belirlediğimiz rakamların üzerine hangi bonusları eklerlerse biz mutlu oluruz. Biz taban olarak başardık. Rekabet için üzerine ne getirirlerse emeklilerimize hayırlı olsun. Mart Nisan Mayıs ayında bu promosyon ödenecek.

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