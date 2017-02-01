Büyükanıt’ın kızının görüntülerini ABD’lilere gösteren isimde gelişme

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ'nün emniyet imamı “Kozanlı Ömer”le ilgili hazırladığı iddianamede, ABD'li yetkililere 2009'da brifing veren istihbaratçı Yavuz'un firari olduğu belirtildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçlar Soruşturma Bürosu Savcısı Serdar Coşkun tarafından hazırlanan iddianamede, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün İstihbarat Daire eski Başkanı Ramazan Akyürek, eski emniyet müdürleri Recep Güven ve Lokman Kırcılı ile Hasan Alperen, Mutlu Köseli, Serdar San, Ufuk Gürsoy Yavuz, Adem Polat gibi isimler “şüpheli” olarak yer aldı. Şüpheliler, “terör örgütü üyesi olmak” ve “resmi belgeyi bozmak” ile suçlandı.

O KİTAPTA YER ALIYORDU

Sözcü’den Aytunç Erkin’in haberine göre; iddianamedeki şüphelilerden en dikkat çekicilerinden biri ise İstihbarat Daire Başkanlığı Uluslararası İlişkiler Şubesi eski Müdürü Ufuk Gürsoy Yavuz oldu. Odatv yöneticisi gazeteciler Barış Pehlivan ve Barış Terkoğlu'nun 2012'de kaleme aldığı “Sızıntı-Wikileaks'te Ünlü Türkler” kitabında Türkiye'nin bir dönem konuştuğu önemli bir bilgi yer alıyordu. Wikileaks belgelerini konu alan kitapta, 24 Kasım 2008 ile 2 Haziran 2009 tarihli ve ABD'li Siyasi Müsteşar Daniel O'Grady imzasıyla Washington'a geçilen kriptolarda Türk polislerinin, ABD Büyükelçiliği'nde ayrıntılı Ergenekon brifingleri verdiği anlatılıyordu. Türk polisinin, Genelkurmay Başkanı Yaşar Büyükanıt’ın kızının özel hayatına dair görüntüleri ABD’liler gösterdiği Wikileaks kriptolarıyla ortaya çıkmıştı.

YILLAR SONRA GÜNDEME GELDİ

O brifingleri verdiği iddia edilen Ufuk Gürsoy Yavuz, 8 yıl sonra hazırlanan iddianamede FETÖ üyesi olmak, 'resmi belgeyi bozmak', 'yok etmek' ve gizlemek suçlaması ile tekrar gündeme geldi. İddianamede, FETÖ'nün sözde “emniyet imam” olan “Kozanlı Ömer” kod adlı Osman Hilmi Özdil ve “Sinan” kod adlı istihbarat teşkilatı sorumlusu Murat Karabulut'un 12-18 Nisan 2007'de ABD'ye giriş ve çıkışları esnasında sorgulandıkları ifade edildi. FBI irtibat görevlisinin 5 Kasım 2007'de, Özdil ve Karabulut'tan çıkanları gösteren 14 sayfa belgeyi, zanlılardan Ufuk Gürsoy Yavuz'a elden teslim ettiği anlatılan iddianamede, belgelerin müdürler Recep Güven ve Ramazan Akyürek'in bilgisi dahilinde imha edildiği aktarıldı. İddianamede, Yavuz'un cep telefonu hattından 2014-2015 aralığında 117 kez ByLock erişimi sağladığı ve kırmızı ByLock kullanıcı olduğu iddiaları da yer aldı.