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Büyük Vurgun!

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Büyük Vurgun!
İstanbul Başakşehir’de, yüzleri maskeli ve silahlı 4 kişi bir kuyumcudan yaklaşık 2 kilogram altın çalarak kaçtı.

Cahit Zarifoğlu Caddesi'ndeki bir iş merkezinde bulunan kuyumcuya araçla gelen yüzleri maskeli 4 kişi, dükkanının kepenklerini kırdı.

İçeri giren soyguncular yaklaşık 2 kilogram altını alıp kaçarken, iş merkezinin güvenlik görevlisiyle karşılaştı. Soyguncular, görevliyi silahla tehdit edip etkisiz hale getirdikten sonra olay yerinden kaçtı.

Güvenlik görevlisinin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekiplerinin, kuyumcu dükkanında ve çevresinde yaptıkları incelemelerde yaklaşık 2 kilogram altın çalındığı tespit edildi.

Polis, kaçan zanlıların yakalanması için çevrede geniş çaplı çalışma başlattı.

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