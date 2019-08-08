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BÜYÜK TEPKİ ALDI

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BÜYÜK TEPKİ ALDI
Güzel model Emily Ratajkowski, sosyal medyadan yayınladığı haberle eleştiri oklarını üzerine çekti. Ratajkowski'nin bir takipçisi paylaşıma, "Farkındalık yaratmak için böyle bir poza gerek yok." ifadelerini kullandı.

Sosyal medya hesabından yayınladığı cesur fotoğraflarla adından söz ettiren güzel model Emily Ratajkowski, son fotoğrafıyla eleştiri oklarını üzerine çekti.

"BÖYLE BİR POZA GEREK YOK"
Instagram hesabından koltuk altının fotoğrafını yayınlayan Emrata lakaplı güzel model takipçileri tarafından eleştiri yağmuruna tutuldu. Emrata'nın bir takipçisi, paylaşıma, "Farkındalık yaratmak için böyle bir poza gerek yok." ifadelerini kullandı. Başka bir takipçisi ise, "Görmeyi kaldıramayacağım bir görüntü olmuş." ifadelerini kullandı.

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Emre Engin

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